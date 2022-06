Caparezza in tour a Bologna, 'Non lascio la musica'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - "Il mio addio alle scene a causa dell'acufene? Una notizia senza fondamento, per ora non c'è pericolo che lasci la musica. La vita, però, fa sempre quello che vuole e infatti Exuvia è un'ode proprio al cambiamento".

Così il rapper di Molfetta Michele Salvemini, in arte Caparezza, a poche ore dall'inizio dal suo concerto a Bologna, al parco delle Caserme Rosse.

Sulla notizia circolata in merito al suo presunto addio alle scene musicali a causa dell'acufene, disturbo all'udito di cui il rapper soffre da diversi anni, smentisce una volta per tutte: "Nelle interviste ho sempre detto che non ci sarà un tour invernale di Exuvia, qualcuno ha interpretato questa frase come un addio, sono circolati virgolettati inventati, ma io questa cosa non l'ho mai detta. Non c'è pericolo che lasci, per ora". "Riprendere a fare concerti è una cosa bellissima - ha continuato l'artista - a Treviso quasi tutti hanno cantato dall'inizio alla fine le canzoni di Exuvia, questo è per me fonte di immensa gioia, una dimostrazione del fatto che è un album che, nonostante la sua complessità, è amato e che posso cantare dal vivo". "Non nascondo - ha confidato - che questo mi ha sorpreso".

Il concerto inizierà alle 21 al parco delle Caserme Rosse di Bologna. Previsti in scaletta, oltre ai brani di Exuvia, diversi tormentoni dell'artista, come 'Fuori dal tunnel' e 'Vieni a ballare in Puglia'. (ANSA).