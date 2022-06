Estate: al Castello Sforzesco di Milano Patti Smith e Bolle

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - In occasione dell'estate il Castello Sforzesco di Milano torna ad ospitare musica e spettacoli dal vivo nell'ambito del palinsesto promosso dal Comune, 'Milano è Viva'. L'iniziativa prevede 58 spettacoli live dal 12 luglio al 10 settembre. Sul palco allestito nel Cortile delle Armi si esibirà anche la poetessa del rock Patti Smith (1 agosto), ma ci saranno anche Elisa, Fiorella Mannoia, Roberto Bolle, Noemi, Samuele Bersani, Nada, Sergio Caputo, Dixon per citarne solo alcuni.

Con oltre dieci spettacoli gratuiti e circa la metà a prezzo calmierato (con biglietto inferiore o uguale a 15 euro), la rassegna quest'anno ha potuto contare su una platea più ampia, che dai 1.500 posti degli scorsi anni si è allargata a 2.300.

L'apertura è prevista il 12 luglio con le canzoni di Davide van De Sfroos, seguono il 13 i Kokoroko con un concerto raffinato che anticipa la prossima edizione di JazzMI. Ma lungo i due mesi di programmazione la musica viaggia tra passato e presente, con i molti omaggi a protagonisti come Lucio Battisti, Milva, Franco Battiato, i Beatles, e a generi come l'operetta e il musical. Diversi appuntamenti sono dedicati alla musica classica, con i concerti dell'Orchestra Sinfonica di Milano e della Società dei Concerti, oltre alla "Magic night" dedicata a Chopin. La comicità è assicurata con Enrico Bertolino e Luca Bottura e dai The Pozzolis Family, mentre il teatro è interpretato da Lella Costa con il suo spettacolo "Stanca di guerra".

In cartellone trova posto anche la danza, che abiterà il palcoscenico del Castello Sforzesco con le prove aperte e il final show di OnDance 2022, celebrazione di tutte le danze in uno spettacolo fatto di grandi performance e di grandissimi interpreti. (ANSA).