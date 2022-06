Carlinhos Brown, creatore samba-reagge a Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Cantante, compositore, percussionista, produttore musicale e agitatore culturale brasiliano, considerato uno dei creatori del samba-reggae, Carlinhos Brown, sarà per la prima volta in concerto nella Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival. E in più c'è anche il ritorno del connazionale Saulo.

Carlinhos Brown, pseudonimo di Antonio Carlos Santos de Freitas, è un nome d'arte che vuole essere un omaggio a James Brown, esponente di spicco della musica nera degli anni Settanta, idolo del funk e della soul music e a H. Rap Brown, leader dello Student Nonviolent Coordinating Committee.

L'artista ha fatto registrare oltre 200 delle sue canzoni da molti interpreti come Marisa Monte ("Segue o Seco", "Maria de Verdade", "Arrepio", "Magamalabares"), Gal Costa, Daniela Mercury, ("Rapunzel", "Rimas Irmãs"), Cássia Eller, Daúde ("Lavanda"), e Sepultura. Oltre 30 hanno raggiunto la top parade brasiliana. Brasileiro di Sérgio Mendes, che conteneva cinque canzoni di Brown, è stato premiato con un Grammy. Brown ha anche registrato con Herbie Hancock. Proporrà i suoi successi e il suo nuovo Ep "EletroTribalistas", in collaborazione con il Dj e Producer brasiliano Deeplick, che contiene sette brani.

Saulo, chiamato il figlio della musica, è nato il 9 settembre 1977 nella città di Barreiras, nell'entroterra di Bahia. Sotto l'influenza della sua famiglia materna, ha scoperto la sua passione già in tenera età. A 10 anni, grazie all' incoraggiamento dello zio Bosco Fernandes, Saulo partecipa ad un'esibizione con un trio nella città di Barreiras. Da lì si è definita la sua strada. Dopo parecchi anni e tanti cd e dvd registrati - oltre al premio come Miglior Cantante per il secondo Carnevale consecutivo e il Premio Musica Brasiliana nella categoria Canzone Popolare-Gruppo - Saulo torna al Milano Latin Festival, dopo la sua esibizione nell'edizione del 2019, per presentare il suo ultimo album "Aetd+" che contiene 13 brani fra cui "Então", "Volta", "Cante" e "Imaginário". (ANSA).