Beyonce' torna con nuovo progetto, Renaissance il 29 luglio

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Un profilo Instagram senza immagine e una semplice bio 'Beyoncé act iㅤ ㅤ ㅤ RENAISSANCEㅤ 7.29'. E' così che la popstar ha annunciato a milioni di suoi fan l'uscita del suo nuovo progetto, Renaissance, il 29 luglio.

Si tratta del primo album da Lemonade nel 2016. La notizia è stata anche ufficializzata da Tidal, la piattaforma musicale in streaming in passato di proprietà di Jay Z, marito di Beyoncé.

Renaissance è il suo settimo album anche se il titolo secondario 'act I' lascia intendere che si tratti di un progetto in più parti. Le congetture sull'uscita di un nuovo album erano iniziate mesi fa quando l'artista in un'intervista a Harper's Bazaar aveva detto che si era chiusa in uno studio di registrazione per un anno e mezzo per lavorare su qualcosa di nuovo. "Con tutto l'isolamento e l'ingiustizia dell'ultimo anno - aveva detto - credo che siamo tutti pronti ad evadere, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta arrivando una rinascita e voglio contribuire ad alimentare quell'evasione in qualsiasi modo. Sì, la musica è in arrivo". (ANSA).