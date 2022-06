I Simple Minds annunciano l'uscita del loro nuovo album

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - I Simple Minds hanno annunciato l'uscita di "Direction of The Heart", loro diciottesimo album in studio, che sarà pubblicato il 21 ottobre da BMG. Fuori anche il primo singolo "Vision Thing".

Attualmente in giro per l'Europa con un nuovo tour, la band britannica tornerà in autunno con il nuovo lavoro dopo la pubblicazione, nel 2018, di "Walk Between Worlds". Attraverso le sue nove tracce, "Direction of The Heart" è una celebrazione della vita.

La maggior parte delle tracce di "Direction Of The Heart" è nata in Sicilia, dove vivono sia Jim Kerr che Charlie Burchill.

Non potendo recarsi nel Regno Unito a causa delle regole di quarantena, l'album è stato registrato ai Chameleon Studios di Amburgo. Qui hanno prodotto l'album (in seguito arruolando Andy Wright (Massive Attack, Echo & The Bunnymen) e Gavin Goldberg (Simply Red, KT Tunstall). I membri della band, il bassista Ged Grimes (che ha co-scritto due delle nuove canzoni, "First You Jump" e "Solstice Kiss"), la batterista Cherisse Osei e la cantante Sarah Brown si sono uniti a loro in alcuni brani, registrando le loro parti separatamente a Londra. Gli ospiti dell'album, il frontman degli Sparks Russell Mael ("Human Traffic") e il cantautore ed ex partner musicale dei Grimes di Danny Wilson, Gary Clark ("Vision Thing", "First You Jump" e "Natural"), hanno registrato le rispettive parti nei rispettivi home studio.

"Come fare un bel disco 'Electro-rock', nei momenti peggiori? Direction Of The Heart è il risultato di quella sfida. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo divertiti così tanto a crearlo?", ha commentato Jim Kerr.

Dopo il loro tour 2020 riprogrammato di recente, i Simple Minds terranno degli spettacoli speciali in Europa questa l'estate, queste le date italiane: 12 luglio Teatro Antico di Taormina, 14 luglio Pescara, 15 luglio Pistoia Blues, 17 luglio Roma, 18 luglio Arena di Verona. (ANSA).