Iuc chiude stagione con omaggio a Morricone

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L' Istituzione Universitaria dei Concerti chiude la stagione il 24 maggio alle 20:30 con un appuntamento straordinario nell' aula magna della Sapienza a Roma in occasione della presentazione del cd 'Absolutely...Ennio Morricone vol. 1' (Da Vinci Classics), omaggio al compositore premio Oscar che è per 30 anni ha fatto parte del consiglio artistico della Istituzione. Protagonisti del progetto originale della Iuc sono alcuni storici musicisti del maestro, il violoncellista Luca Pincini, la pianista Gilda Buttà e il flautista Paolo Zampini, testimoni di un patrimonio musicale e di uno stile, irripetibile e unico nel suo genere, fatto di incroci virtuosi tra la musica assoluta e quella applicata all'immagine filmica. ''Per lunghissimi anni, abbiamo vissuto accanto ad Ennio Morricone - spiegano i musicisti - . Con Da Vinci e IUC abbiamo avviato una serie di uscite discografiche in vari volumi contenenti solo sue partiture in originale, come il compositore desiderava fosse, sempre e comunque. È iniziato un grande compito da svolgere perché conserviamo qualcosa di insostituibile''. Il progetto Absolutely... Ennio Morricone - dice nel booklet dell'album Giovanni D'Alò, direttore artistico della Iuc- di cui questo CD costituisce il primo capitolo, ''si propone di tracciare un ritratto a tutto tondo di un compositore geniale, che con la sua musica e uno stile riconoscibilissimo è riuscito a raggiungere un pubblico vastissimo senza mai rinunciare a una nobiltà di scrittura che affonda le sue radici nella tradizione classica. Pagine concepite per il cinema, alcune nella stesura originale altre in versioni cameristiche rigorosamente realizzate dall'Autore, e pagine di musica assoluta si susseguono in modo che una dimensione si fonda con l'altra con naturalezza e fluidità". (ANSA).