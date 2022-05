Pinguini Tattici Nucleari, esce il brano Giovani Wannabe

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, i Pinguini Tattici Nucleari tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il singolo nuovo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

"Il nostro nuovo singolo - spiegano - si chiama Giovani aspiranti e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all'età anagrafica".

Wannabe invece è preso a prestito dall'inglese in un'accezione positiva e vuole raccontare la "fame" di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo.

Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino Ahia!, la band italiana con il record di certificazioni dello scorso anno (FIMI/GfK Italia) apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all'estate italiana, con Dove eravamo rimasti tour. Il calendario indoor parte il 14 giugno da Conegliano (TV) @ Zoppas Arena, per poi toccare, tra le altre città, Firenze, Roma, Bologna, Milano, ma anche tappe all'aperto, da Collisioni Festival all'Arena di Verona.