Musica: Bologna, torna 'Summertime' con 100 date fino a ottobre

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Oltre 100 date tra musica dal vivo e dj set, arte, festival e street food gourmet. A DumBO - l'ex scalo merci Ravone di Bologna di proprietà di Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs italiane) e gestito dalla società Open Event - è già tempo di estate con la rassegna 'Summertime'. Attesi nella 'Baia', la grande piazza coperta di DumBO, una selezione di artisti della scena pop, hip hop, rock, jazz, indie ed elettronica. La programmazione, che si fermerà solo dal 30 luglio al 21 agosto, prevede fino a ottobre l'apertura tutte le sere, a partire dalle 19, a eccezione del lunedì. L'ingresso è gratuito, esclusi i festival e gli appuntamenti speciali.

All'insegna della musica e dell'arte il weekend dal 13 al 15 maggio, in cui DumBO ospiterà anche gli street artist del festival Urbana e i galleristi di 'BOOMing - Contemporary Art Show'. Nel corso dell'estate, la programmazione proseguirà proponendo ogni sera appuntamenti diversi. I martedì saranno curati dalle Strulle, le iconiche party girl della scena Lgbtqia+ internazionale, che porteranno alla 'Baia' i 'Queendom Pride Tuesdays'. Come lo scorso anno, il mercoledì è affidato alla crew Flexin, con selezione musicale hip-hop, trap, drill, grime, jerseyclub e ghettohouse. Giovedì a DumBO, musica dal vivo, karaoke e dj set per 'Volare - Una festa italiana', il party dedicato 100% alla musica italiana, dal twist alla trap, dalla dance all'indie, da Gabry Ponte a Blanco. Il venerdì ritorna la collaborazione con l'associazione Shape e le sue serate 'RoBOt Lab' di avvicinamento al prossimo RoBOt Festival, con live e dj set di artisti della scena elettronica. Musica live il sabato con i concerti della rassegna prodotta da DumBO.

Novità di quest'anno, la domenica sarà dedicata alle famiglie, con i laboratori, spettacoli e le letture per bambini. A DumBO spazio anche ai grandi concerti, con il ritorno, nell'arena da 3mila posti, di 'Nova', la rassegna musicale proposta da Estragon Club, Covo Club, DumBO, RoBOt Festival e Tpo. (ANSA).