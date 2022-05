ESC: Kalush, favoriti per guerra? Tra primi 5 anche prima

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Rappresentare il proprio Paese è sempre una responsabilità, per noi lo è ancora di più". Tra i più attesi all'Eurovision Song Contest, gli ucraini Kalush sono in gara con "Stefania (Kalush Orchestra)", volto e voce di una nazione straziata dalla guerra. Per essere a Torino e lasciare il Paese, il gruppo ha avuto un permesso speciale, convinto che anche in questo momento sia più importante che mai mantenere la propria posizione, mantenere i propri sogni, combattere per ciò in cui si crede e far sentire la propria voce. "Uno dei membri del gruppo è rimasto in Ucraina e sta combattendo, noi qui rappresentiamo ogni ucraino. Dopo l'Eurovision torneremo a casa per dare il nostro contribuito", dice il frontman e leader della band Oleh Psiuk (alias The Psiuchyi Son) in conferenza stampa. Per molti bookmaker, anche all'attenzione che li circonda, sono i favoriti alla vittoria finale. "Qualcuno dice che possiamo vincere per via della guerra. Ma la nostra canzone era tra i primi 5 favoriti prima dell'inizio del conflitto, ciò significa che piace a prescindere. Il nostro obiettivo è che dopo la nostra esibizione maggiore attenzione sia posta verso la musica ucraina". Il brano che portano all'Eurovision, composta da un mix di versi rap con un ritornello folk e beat hip hop e scritta prima della guerra, è dedicata alle madri dei membri della band e si basa su vere esperienze di vita. "È un brano su mia madre - racconta Psiuk -. Non le ho mai dedicato una canzone e non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei. Poi - aggiunge - con lo scoppio della guerra il significato si è allargato a tutte le madri che proteggono i loro figli". (ANSA).