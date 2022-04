Selena Gomez, sono più felice senza i social media

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Selena Gomez è una persona più felice senza social media. Lo ha detto la stessa cantante e attrice durante un'intervista a 'Good Morning America', il talk show mattutino del network Abc. La celebrity, in passato definita anche la regina di Instagram, ha detto che stare lontano da internet le ha cambiato la vita, la sua salute mentale è migliorata ed ora è più connessa con le persone.

Selena Gomez, che a luglio compirà 30 anni, ha spiegato anche che la sua fama fin da bambina l'ha spinta a questa decisione. "Il fatto di crescere sotto i riflettori - ha detto - mi ha insegnato tante cose. Non riesco a credere che mi trovo mentalmente dove sono solo perché ho preso la decisione di tirarmi fuori da questo, perché non è normale". Di recente Selena ha lanciato con la madre Mandy Teefey e l'imprenditrice Daniella Pierson la piattaforma Wondermind, che offre gratuitamente online risorse per la salute mentale. "Voglio solo che le persone siano capite - ha detto - ascoltate e notate. Se devo essere famosa per qualcosa spero che sia perché mi interesso alle persone". (ANSA).