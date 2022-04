Il tenore Alvarez lascia il Teatro Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - La Fondazione Teatro Carlo Felice col suo sovrintendente Claudio Orazi insieme al tenore Marcelo Alvarez hanno deciso di sciogliere, in accordo, il rapporto di collaborazione artistica per la produzione lirica di Manon Lescaut in corso di esecuzione, in favore di future collaborazioni in nuove produzioni artistiche. La parte di Renato Des Grieux nella recita di Manon Lescaut in programma questa sera, venerdì 1 aprile 2022, ore 20.00 al Teatro Carlo Felice sarà sostenuta da Riccardo Massi. Si annuncia inoltre che, nella stessa recita, la parte di Manon Lescaut sarà sostenuta da Monica Zanettin. La cancellazione di Maria José Siri della sua partecipazione alla recita di Manon Lescaut in programma questa sera è dovuta a un forte raffreddore stagionale. (ANSA).