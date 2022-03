A Ornella Vanoni premio Tenco Speciale

(ANSA) - SANREMO, 15 MAR - Ornella Vanoni è la prima artista a cui viene conferito il premio Tenco Speciale che sarà assegnato dal Club Tenco il 24 aprile al Casinò Municipale di Sanremo durante l'evento 'Per te, Ornella - Serata di parole e musica'. Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 21.00, Ornella Vanoni sarà accompagnata al pianoforte da Fabio Valdemarin e, oltre ad Antonio Silva presentatore della rassegna della canzone d'autore (Premio Tenco), sul palco saranno presenti anche l'autore e cantautore Fabio Ilacqua e il maestro Mauro Pagani.

Questa la motivazione del Premio Tenco Speciale: "Straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica, fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera. Con un inconfondibile stile che privilegia l'emozione, ci ha presentato le canzoni della mala, le composizioni dei cantautori genovesi e milanesi, la grande canzone poetica brasiliana andando anche a scoprire nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane".

'Per te, Ornella' è una serata organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, del Casinò Municipale di Sanremo, della Siae e in collaborazione con sponsor. (ANSA).