Elisa nella top ten mondiale di Spotify con nuovo album

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Elisa conquista lo streaming mondiale con il suo nuovo album "Ritorno al Futuro/ Back to the Future".

L'artista entra infatti nella Top10 di Spotify degli album più ascoltati a livello globale tra le new entry, piazzandosi direttamente al numero 8.

"Ritorno al Futuro/Back to the Future", uscito il 18 febbraio per Island Records, è un doppio album, con un disco di canzoni in italiano e uno in inglese, per un totale di 27 pezzi. Un riconoscimento importante per l'artista scelta come advocate-champion della campagna Onu sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, e anche direttrice artistica di 'Heroes Festival 2022', la terza edizione dell'evento che si terrà dal 28 al 31 maggio a Verona, quest'anno totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta ai cambiamenti climatici. Nell'occasione Elisa tornerà live con tre grandi concerti all'Arena di Verona (28, 30 e 31 maggio) e sarà promotrice di una serie di iniziative sviluppate sotto il patrocinio di organizzazioni nazionali e internazionali. (ANSA).