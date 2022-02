In Trentino la 24/a edizione di Dolomiti Ski Jazz

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Dal 5 al 13 marzo 2022 nelle valli di Fiemme e Fassa, in Trentino, torna Dolomiti Ski Jazz 2022. La 24/a edizione del Festival dilata i suoi palcoscenici e le sue platee fra i panorami delle Dolomiti del Trentino, grazie alla sicurezza che infonde il Super Green Pass, alla passione del direttore artistico Enrico Tommasini e di musicisti di fama internazionale e alla sinergia fra le ApT di Fiemme e Fassa. Otto concerti jazz in otto rifugi, attraggono gli sciatori di sei skiarea. Il programma musicale coinvolge il Rifugio Passo Feudo (Predazzo), il Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino), Rifugio Zischgalm, Ski Center Latemar Pampeago; Chalet Caserina (Ski Center Latemar - Pampeago), il Rifugio Friedrich August (Col Rodella - Campitello), il Rifugio Baita Tonda (Alpe Cermis - Cavalese), lo Chalet Valbona (Alpe Lusia - Moena), il Ciampedie-Catinaccio (Vigo di Fassa).

Per gli 8 concerti serali sono stati scelti il Palafiemme (Cavalese), il Club La Grenz (Moena), il Museo Ladino di Fassa (San Giovanni di Fassa - Sèn Jan), la Chiesa parrocchiale di Pera di Fassa, il Teatro Marmolada (Canazei), il Teatro Navalge (Moena), il Teatro Comunale di Tesero e il Teatro Comunale di Predazzo. (ANSA).