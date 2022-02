Eurovision: Albano superospite di 'Una Voce per San Marino'

(ANSA) - SAN MARINO, 17 FEB - Sarà Albano Carrisi il superospite della finalissima di 'Una Voce per San Marino', in programma sabato 19 febbraio alle 21 in diretta su San Marino Rtv (canale 831 del Dtt, 520 di Sky e 93 Tv Sat) dal Teatro Nuovo di Dogana: il vincitore si aggiudicherà la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest in programma dal 10 al 14 maggio a Torino come rappresentante del Titano. Tra i concorrenti in lizza Achille Lauro, in pole per la vittoria, Valerio Scanu, Ivana Spagna, il rapper Blind, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco, più altri 'Big' ed 'Emergenti' selezionati senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso. Albano ha partecipato all'Esc nel 1976 con Romina Power, arrivando al settimo posto, e nel 2000 come corista per la cantante svizzera Jane Bogaert.

'Una voce per San Marino', contest realizzato da Media Evolution, San Marino Rtv, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, "ha avuto importanti ricadute su tutto il territorio sia in termini di presenze che di visibilità internazionale: 550 gli iscritti, 350 gli artisti saliti a San Marino accompagnati da circa un migliaio di persone", ha sottolineato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati durante la conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato.

Achille Lauro - che se 'promosso' sfiderà all'Eurovision Song Contest Mahmood e Blanco, portacolori dell'Italia e vincitori a Sanremo con 'Brividi' - è il favorito, fa sapere l'agenzia specializzata Agripronews, anche dal bookmaker inglese Stanleybet, a quota 1,55, seguito a 5 da Blind, tra i protagonisti di X-Factor 2020. Chiudono invece il tabellone l'ex tronista Francesco Monte e Ivana Spagna, a 16 volte la posta.

