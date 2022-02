Al Petruzzelli concerto orchestra Teatro Mariinsky

(ANSA) - BARI, 11 FEB - Un nuovo appuntamento della stagione concertistica 2022 è in programma per domenica 13 febbraio alle 19, al Teatro Petruzzelli: si esibirà l'Orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, diretta dal maestro Valery Gergiev.

Il programma propone Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludio al pomeriggio di un fauno), poema sinfonico, in Mi maggiore, 'L 86' di Claude Debussy, Ein Heldenleben (Una vita d'eroe), poema sinfonico, op. 40 di Richard Strauss, L'Oiseau de feu (L'Uccello di fuoco), balletto di Igor Stravinskij.

Valery Gergiev è un esponente della scuola di direzione d'orchestra di San Pietroburgo, ha debuttato nella direzione d'orchestra al Teatro Mariinsky (allora Teatro Kirov) nel 1978, con Guerra e pace di Prokof'ev. Nel 1988 è stato nominato direttore musicale del Teatro Mariinsky e nel 1996 direttore artistico e generale. Numerosi anche gli impegni internazionali: dopo i debutti alla Bayerische Staatsoper nel 1991, al Covent Garden nel 1993 e alla Metropolitan Opera nel 1994, è stato direttore principale della Filarmonica di Rotterdam, della quale attualmente è Direttore onorario, della London Symphony Orchestra. Dal 2015 dirige i Münchner Philharmoniker e dal 2018 l'Orchestra del Festival di Verbier. Ha fondato e diretto numerosi Festival musicali tra cui lo 'Stars of the white nights' e il Festival di Pasqua di Mosca. Dal 2011 dirige inoltre il comitato organizzativo del Concorso Internazionale 'Čajkovskij'. (ANSA).