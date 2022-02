Ovunque sarai di Irama sul podio classifiche singoli

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Ovunque sarai, il brano presentato in gara a Sanremo 2022 da Irama e primo singolo del nuovo album "Il giorno in cui ho smesso di pensare" con la direzione artistica di Shablo, in uscita il prossimo 25 febbraio per Atlantic/Warne, è il secondo brano del festival, dopo i vincitori, nella classifica globale di debutto dei singoli. Inoltre è il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify, top 100 nella global spotify, il secondo brano più ascoltato in Italia su spotify , su Amazon Music, Apple Music e iTunes. Su TikTok sono già stati superati i 5k utilizzi del suono, è il quarto brano sanremese più popolare.

Racconta quando la natura rende meno forte il senso dell'assenza e attraverso il ricordo puoi avere accanto anche una persona che non c'è più. Il video di Ovunque sarai è il secondo in tendenza su youtube con oltre 4 milioni di visualizzazioni. Diretto dal regista Enea Colombi il video ha come fondamento narrativo il concetto di mancanza: un'energia invisibile muove le redini narrative di un'esperienza sognante e metafisica, vissuta in prima persona dall'artista. Questa presenza, forse immaginifica, forse reale, porterà l'artista in luoghi primitivi, sospesi nel tempo e nei ricordi. Un viaggio sensoriale che ci ricorda quanto tutto ciò a cui siamo più legati, per quanto distanti e forse perso per sempre, ci accompagna nel quotidiano: proteggendoci, suggerendoci la strada. L'artista esalta la sua vocalità con una produzione contemporanea e suggestiva che lo accompagna in un brano complesso per struttura e contenuti.

A soli 26 anni, Irama, al suo quinto album di inediti è uno degli artisti di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano e, con le sue hit, ha già collezionato 29 dischi di platino, 3 dischi d'oro con oltre 1 miliardo e 200 milioni streaming e oltre 650 milioni views per i suoi video. (ANSA).