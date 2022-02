Sanremo: Bologna premia Gianni Morandi col Nettuno d'oro

(ANSA) - BOLOGNA, 06 FEB - Reduce dai trionfi di Sanremo, Gianni Morandi avrà anche da ritirare un premio nella sua Bologna: il Nettuno d'oro che il Comune ha annunciato oggi di volergli assegnare perché il cantautore incarna una delle più "belle espressioni della nostra terra, capace di unire alla determinazione propria dei grandi artisti una umiltà e generosità rare". Oltre a questo premio l'amministrazione guidata da Matteo Lepore ha inoltre deciso di assegnare la medaglia al merito civico 'Giorgio Guazzaloca' a Fabrizio Rossi, il tassista che nei giorni scorsi ha aiutato una cliente a partorire in casa.

Il Nettuno d'oro a Gianni Morandi, spiega il Comune, per le sue doti artistiche e umane. "Lo ha dimostrato in una carriera lunga e piena di soddisfazioni, e da ultimo in questa edizione del Festival di Sanremo - si legge nella motivazione - dove non solo è salito sul podio, ma ha dato a tutti una grande lezione su cosa voglia dire mettersi in gioco continuamente, senza risparmiarsi. Una affermazione che porta lustro all'intera comunità bolognese e che i bolognesi ricambiano con un affetto straordinario per Morandi, come dimostra anche il suo ultimo spettacolo al teatro Duse, che nel corso della pandemia ha totalizzato oltre 28.000 spettatori". Il premio viene assegnato per meriti artistici, scientifici, nel campo del sapere e della conoscenza.

Un riconoscimento anche per il tassista Fabrizio Rossi: "Una bellissima storia - commenta il sindaco Lepore - che mette in luce un senso civico e di cura non consueti e che intendiamo premiare come esempio virtuoso per l'intera comunità".

Domani partirà l'iter formale per l'assegnazione dei riconoscimenti e l'individuazione della data della cerimonia.

