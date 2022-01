Sanremo: Apple Music sezione speciale dedicata al Festival

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Anche Apple Music celebra il Festival della canzone italiana con uno speciale interamente dedicato a Sanremo 2022. Diverse le playlist tra cui scegliere: brani essenziali (carrellata di brani storici della rassegna amata da tutti: perché Sanremo è Sanremo); vincitori; le canzoni d'amore; le 25 nuove canzoni in gara di quest'anno (disponibile dal 2 febbraio).

Inoltre, tre esclusive playlist "Il mio Sanremo" sono state selezionate da grandi nomi della musica italiana: Andrea Bocelli, Cesare Cremonini e Marco Mengoni.

Il mio Sanremo di Bocelli è un viaggio in 15 tracce tra i pesi massimi della musica italiana (da "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini a "Spalle al muro" di Renato Zero, da "La solitudine" di Laura Pausini a "Terra promessa" di Eros Ramazzotti): "Il palco sanremese è come un album di ricordi - dice il cantante -: qui ho vissuto alcuni tra i momenti più importanti della mia vita, non solo professionale. Cantare a Sanremo ha sempre il buon sapore del fare musica in famiglia, tra persone amiche. E la playlist che propongo è una festa sonora, lunga molti decenni".

Cesare Cremonini, invece, spiega così alcune delle sue scelte: "Vado al massimo: Vasco è vero, questo basta portarlo sempre al n.1. Nel blu dipinto di blu: una intuizione, un genio del canto popolare. Ti lascerò: un duetto indimenticabile e molto potente, fatto di contrasti tra la delicatezza e la potenza di due voci splendide. Perdere l'amore: canzone italiana con la C maiuscola. 4 Marzo 1943: Lucio Dalla, il Michelangelo della musica italiana. Gli uomini non cambiano: impressa nella memoria, una di quelle esibizioni che ti fanno innamorare delle canzoni e della musica leggera".

Il mio Sanremo di Mengoni spazia da successi intramontabili come "Oggi sono io" di Alex Britti e "Come foglie" di Malika Ayane alle hit dell'ultima edizione ("Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino, "Fiamme negli occhi" di Coma_Cose): "Il Mio Sanremo: 15 canzoni, 15 momenti indimenticabili nella storia della musica italiana. Fare questa playlist è stato come fare un viaggio nella memoria. Ad ognuna mi lega un ricordo indelebile, un'emozione incredibile. Come se fosse ieri, come se fosse domani". (ANSA).