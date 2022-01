Eurovision: suono della bellezza tema artistico 66/a edizione

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Il giardino all'italiana, il sole, onde di particelle create dall'armonia della musica. C'è tutto questo nell'Art Theme del 66/o Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino, che ha scelto come immagine di rappresentare visivamente 'The sound of beauty' e 'La bellezza del suono'. Il 'look' dell'evento si richiama agli esperimenti scientifici sulle onde sonore dello scienziato e filosofo svizzero Hans Jenny che aveva coniato il termine Cymatics. Fra i principali elementi di ispirazione per la scenografia c'è dunque il giardino all'italiana che presenta proprio una struttura geometrica simile a quella dei Cymatics e sembra indicare il principio di un'idea di ordine sulla natura. Altro elemento, il sole stilizzato al centro del palco, mentre come font è stato scelto l'Arsenica che si ispira ai poster del design italiano di inizio del secolo, un'altra chiave per definire ulteriormente l'identità italiana del tema artistico di quest'anno. (ANSA).