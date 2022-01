Parsifal Trio a Roma per Domenica Classica

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' incentrato su brani di Beethoven, Debussy e Schumann, il secondo incontro con il Parsifal Trio in programma a Roma il 23 gennaio alle 11 Teatro Sala Umberto per gli appuntamenti di 'Domenica Classica'', organizzata dall'Associazione Suono e Immagine. Nel concerto intitolato ''Le mille voci del Trio'', la violinista Jalle Feest, la pianista Anna Paola Milea e la violoncellista Emilia Slugocka proporranno anche composizioni di due autrici di grande spessore, che lavorarono nella seconda metà dell'800 e nel primo '900, Mélanie (Mel) Helene Bonis e Lili Boulanger. La prima, allieva di César Frank, compagna di studi di Claude Debussy, dovette superare l'opposizione della famiglia alla sua professione e poi confrontarsi con il mondo culturale che, pur nella progressista Parigi del tempo, era dominio assoluto degli uomini. Ha lasciato più di 300 opere, anche di impegno sinfonico. Al contrario Lili Boulanger, autrice di molte composizioni strumentali e per canto, proveniva da una famiglia di musicisti, fu precocissima nel comporre e fu presto notata anche perché, prima donna nella storia, vinse il Prix de Rome, come Debussy e Ravel. (ANSA).