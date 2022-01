La statua di Elettra Lamborghini a museo delle cere ad Amsterdam

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La cantante, personaggio televisivo ed influencer italiana Elettra Lamborghini verrà rappresentata con una statua di cera presso il museo Madame Tussauds di Amsterdam. "Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano" ha annunciato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam. "Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, di età media tra i 20 e 25 anni".

Il global brand team del museo ha identificato in Elettra Lamborghini, personaggio molto popolare tra il pubblico italiano ed olandese. La sua popolarità è cresciuta nel paese olandese dopo il matrimonio con il noto dj Afro Jack, originario dei Paesi Bassi. Elettra si è dunque recata al Madame Tussauds di Amsterdam dove ha posato per oltre tre ore per gli scultori, che hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato tutti i dettagli utili alla realizzazione della statua. Infine realizzata anche una scansione 3D che riproduce tutte le caratteristiche di Elettra, prima celebrità italiana ad aver posato per la riproduzione della statua di cera al Madame Tussauds Amsterdam. La scultura verrà presentata in Italia dalla stessa Elettra a maggio e verrà poi collocata verso l'estate nel museo, nella Music Area, in compagnia di Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber.

Il Madame Tussauds di Amsterdam ha aperto nel 1970 in Kalverstraat e si è spostato nel 1991 in Piazza Dam. Tutte le statue vengono realizzate nei Tussauds Studios a Londra. Dopo una o più sessioni di posa nelle quali vengono rilevate più di 200 misure diverse, viene dapprima realizzata una statua in argilla e subito dopo uno stampo in cui viene versata la cera.

La statua, alla quale vengono poi applicati dei veri capelli, viene poi dipinta a mano con colori ad olio. La creazione della statua di cera richiede dai sei ai nove mesi e ha un costo che si aggira intorno ai 250.000 euro. Circa 20 persone lavorano per la creazione di ogni statua. (ANSA).