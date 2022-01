Cremonini superospite, per la prima volta a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Cesare Cremonini sarà superospite della 72/a edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus: per la prima volta sul palco dell'Ariston, realizzerà una performance inedita per celebrare vent'anni di canzoni. La conferma al Tg1 delle 20, in un video con Amadeus e lo stesso Cremonini, girato a casa dell'artista.

"Sono felicissimo di presentarvi il prossimo ospite del festival, non è mai stato a Sanremo, ha alle spalle una lunga carriera con tantissimi successi". "Confermo: sarò superospite", è apparso Cremonini. "Partiamo dalla camera da letto, dove dormo", ed è sparito dietro la porta. "Cosa prendi a colazione?", ha chiesto Ama. "Tortellini", la risposta.

Dopo il successo di Colibrì, ultimo singolo uscito lo scorso 1 dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell'estate del 2022 con Cremonini Stadi 2022, il 25 febbraio 2022 uscirà il settimo album in studio dal titolo La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia).

Uno degli autori, musicisti e performer più influenti della sua generazione, Cremonini, in costante ricerca di possibilità anche oltre la musica, da vent'anni ad oggi ha costruito brani senza tempo, indelebili e coraggiosi che sono diventati parte del patrimonio musicale italiano. Rare e preziose le sue apparizioni televisive renderanno la performance all'Ariston uno spettacolo nello spettacolo che l'artista costruirà per uno dei palchi più prestigiosi. (ANSA).