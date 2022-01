Teatro: Oksana Lyniv debutta a Bologna, sento responsabilità

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - "Sono molto onorata di cominciare il mio nuovo incarico di direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, un luogo dalla storia antica e gloriosa che ha avuto direttori come Celibidache, Chailly, Mariotti: sento quindi la responsabilità di continuare questa tradizione con l'obiettivo di migliorare ancora l'orchestra e che dalla nostra collaborazione possa nascere un 'nostro suono', in maniera da ottenere delle ottime performance, e che i nostri concerti siano sempre eventi culturali importanti". Sono le prime parole pronunciate da Oksana Lyniv, la musicista ucraina arrivata ieri sotto le Due Torri per il suo primo impegno come direttrice musicale dell'orchestra della Fondazione bolognese (la prima in Italia), cui è stata chiamata per i prossimi tre anni.

Il 14 e 15 gennaio il primo concerto all'Auditorium Manzoni dedicato a musiche di Strauss (Morte e trasfigurazione) e di Wagner (il primo atto dall'opera La Valchiria) che ha cominciato a provare ieri, al suo ritorno in città dopo le due prove della scorsa primavera, quando scoccò la scintilla tra lei e il complesso bolognese. "Penso che Bologna e il suo teatro siano stati sempre all'avanguardia - ha aggiunto Oksana Lyniv in una affollatissima conferenza stampa - Abbiamo l'opportunità per essere da esempio nell'iniziare con questa collaborazione una nuova storia. Per le produzioni future vorrei invitare giovani assistenti da tutto il mondo dando la precedenza a direttrici donne per dare il buon esempio". (ANSA).