Il 1/1 a Roma 'Capodarte', capodanno diffuso con 60 eventi

"Roma rinasce dalla cultura". Dopo un periodo di pandemia che ha duramente colpito il settore culturale e da cui si sta cominciando faticosamente ad uscire, la Capitale sceglie di salutare il nuovo anno con un evento diffuso, "Capodarte 2022", con importanti personalità del mondo dell'arte, del cinema, della musica, della letteratura e del teatro. Annullato, a causa della pandemia, il concertone a Circo Massimo, sono previsti in città "una sessantina di eventi e di personalità", ha spiegato l'assessore alla Cultura Miguel Gotor.

Si va da Giovanni Allevi a Luca Barbareschi, da Marco Bellocchio a Francesco Bruni, da Silvio Orlando a Christian Raimo, da Lidia Ravera a Sergio Rubini fino a Vittorio e Mario Tozzi. Tutti loro e tanti altri hanno deciso di mettere "generosamente" a disposizione della città il proprio tempo e la propria competenza, per condividere con il pubblico il Capodanno.

Saranno eccezionalmente aperti e gratuiti dalle 14 alle 20, ad esclusione della Serra Moresca che chiuderà alle ore 17, i principali spazi del Sistema Musei di Roma Capitale accoglieranno per Capodarte incontri gratuiti in compagnia di personalità del mondo dell'arte e della cultura, a cura della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali. Eventi gratuiti in contemporanea alle 17.30 in 13 spazi aperti in ogni angolo della città, curato dell'Istituzione Biblioteche di Roma, con prenotazione obbligatoria presso ciascuna Biblioteca.

Tre sale cinematografiche apriranno le proprie porte per ospitare gli artisti legati alla settima arte: il Cinema Troisi di via Induno, la Sala Deluxe della Casa del Cinema a Villa Borghese e il Nuovo Cinema Aquila. Diversi gli appuntamenti all'interno dei teatri capitolini. A presentare l'evento il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme a Gotor, con video-interventi anche di Carlo Verdone e Claudia Gerini.

