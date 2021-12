Sanremo: Ranieri, a 70 anni mi rimetto in gioco in gara

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Torno a Sanremo con una canzone bellissima, una grande canzone italiana che, al primo ascolto, ha avuto su di me lo stesso impatto emotivo di 'Perdere l'amore'. Vado in gara perché da ospite non si prova la stessa adrenalina": promette scintille Massimo Ranieri che, a 70 anni, affronta con entusiasmo il ritorno all'Ariston. Alcuni giorni dopo l'annuncio dei 24 big, rilascia all'ANSA la prima intervista. Lo spirito è quello di chi si rimette in gioco.

"Vado a divertirmi", dice.

Due anni fa fu ospite. Presentò l'inedito 'Mia ragione' e duettò con Tiziano Ferro su 'Perdere l'amore', il pezzo con cui vinse nell' '88 e canzone tra le più importanti e amate dell'albo d'oro di Sanremo. "Anche con 'Mia ragione' pensai di gareggiare, ci pensai molto, ma poi non me la sentii. Stavolta - racconta Ranieri - mi sono preso 15 giorni di tempo per decidere e dare una risposta ad Amadeus, che è una persona meravigliosa, lo dico senza piaggeria. Si vede che a 70 anni uno mette ragione, mette cervello". (ANSA).