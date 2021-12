Santa Cecilia: Il debutto sul podio di Markus Stenz

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Debutto alla guida dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per Markus Stenz venerdì 10 dicembre, all' Auditorium Parco della Musica, alle 20:30 (repliche sabato 11 e domenica 12 alle 18). Direttore d' orchestra tedesco eclettico con un repertorio prevalentemente orientato nella musica tardo-romantica e del Novecento, Stenz ha nel curriculum, tra l'altro, il debutto operistico con un'opera di Hans Werner Henze e la direzione di molte orchestre internazionali. Pezzo forte della serata romana è il Concerto per pianoforte n. 3 di Rachmaninoff, interpretato dal solista russo Andreï Korobeinikov. Il Concerto, divenuto nel tempo emblematico della figura del pianista virtuoso e tormentato, quale in effetti fu lo stesso Rachmaninoff, fu scritto nell'estate del 1909, in previsione di una tournée in America dalla quale il compositore si aspettava non solo riconoscimenti economici ma anche approvazione del suo valore artistico.

Impegnativo e drammaticamente lirico, il Terzo concerto è famoso al grande pubblico anche per l'utilizzo nel fortunato film 'Shine' di Scott Hicks del 199, interpretato da Geoffrey Rush.

In programma anche Claire de lune di Debussy nella versione orchestrata da Leopold Stokowski, la Berceuse élégiaque di Ferruccio Busoni e Le poème de l'extase di Skrjabin. (ANSA).