The Cure, quattro concerti in Italia nel 2022

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sei anni dopo l'ultimo tour nelle arene europee ed italiane, i Cure saliranno sui palchi di quattro palazzetti italiani con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione.

La band sarà il 31 ottobre 2022 a Bologna, il 1 novembre a Firenze, il 3 novembre a Padova e il 4 novembre al Forum di Assago a Milano Nel 2021 The Cure sono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O'Donnell (tastiere), Reeves Gabrels (chitarra). Ad aprire i concerti, The Twilight Sad.

Per agevolare e premiare chi nei mesi scorsi ha richiesto un voucher per uno spettacolo che ha subito variazioni e non l'ha ancora utilizzato per intero, a partire dalle 9 di giovedì 9 dicembre, i possessori di voucher emessi per show Barley Arts potranno accedere in anteprima ai biglietti nominali per i quattro concerti sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti destinati a questa iniziativa.

Le vendite generali apriranno alle 9 di venerdì 10 dicembre, per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account; chi ha acquistato un biglietto per uno degli spettacoli durante la presale riservata ai voucher potrà acquistarne altri tre per lo stesso e quattro ciascuno per gli altri. (ANSA).