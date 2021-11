Gué, Gvesvs il nuovo album fuori il 10 dicembre

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Gué annuncia l'uscita di un nuovo album: GVESVS, dal 10 dicembre. Dopo il successo con dj Harsh per Fastlife 4, uscito sei mesi fa, Guè torna con un nuovo lavoro. Il titolo del disco, riferimento non solo all'impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, è anche a un dato biografico: Gué è infatti nato il 25 dicembre.

Rapper tra i più influenti in Italia, Gué fin dall'inizio della sua carriera è un punto di riferimento a cui tutta la scena hip hop e non solo guarda. Dal 2011 con il suo primo album Il ragazzo d'oro non si è mai fermato inanellando certificazioni e risultati di classifica sempre maggiori. Nel 2017 Gué è stato l'artista italiano più ascoltato su Spotify.

Disponibili i biglietti per le due date estive annunciate da Gué per il 2022 (24 giugno al Carroponte di Milano e 25 giugno al Rock in Roma), mentre è già esaurito il concerto-evento del 20 dicembre al Fabrique di Milano. (ANSA).