Adele, in 3 giorni '30' diventa album più venduto 2021 in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - In soli tre giorni '30' di Adele è diventato l'album più venduto del 2021 in Usa. Lo riferisce Billboard citando MRC Data. Uscito lo scorso 19 novembre, '30' ha venduto più di 500 mila copie entro il 21 novembre, ossia da venerdì a domenica. Adele ha battuto anche Taylor Swift la quale l'anno scorso con 'Evermore' aveva venuto 462 mila copie. Anche se uscito nel dicembre del 2020 l'album è rimasto 'top-seller' anche quest'anno. Secondo le stime '30' sarà il terzo album di Adele ad essere numero uno negli Stati Uniti. (ANSA).