Scelti i 21 vincitori di Area Sanremo

Al Palafiori di Sanremo sono stati proclamati i 21 vincitori dell'edizione 2021 di AREA SANREMO, l'unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di "Sanremo Giovani", prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

La Commissione di Valutazione, composta da Franco Zanetti (Presidente), dal Maestro Giuseppe Vessicchio (Presidente), Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi, ha riascoltato i 56 finalisti e selezionato i 21 vincitori del concorso. Il Presidente Onorario della Commissione di Valutazione è Vittorio De Scalzi. Il commissario supplente è Maurilio Giordana.

Questi i 21 vincitori (in ordine alfabetico) di AREA SANREMO 2021: ANNA RENE' (Polignano a Mare - BA), ARIA (Brugherio - MB), CANCA (Genova), EMANUELE CONTE (Povegliano - TV), CRICCA (Riccione - RN), DESTRO (Leverano - LE), ETTA (Sparanise - CE), GOBBI & LUCREZIA (Bologna), ILAN (Ravenna), ISABEL (Casale Marittimo - PI), JOSUE' (Messina), LITTAME' (Terrassa Padovana - PD), CAMILLA MAGLI (Milano), MOA' (Orvieto - TR), NAMIDA (Porto Viro - RO), NOE (Terracina - LT), SENZA_CRI (Brindisi), SOPHIA MURGIA (Budoni - SS), DALILA SPAGNOLO (Lecce), ULISSE SCHIAVO (Padova), VITTORIA (Villafranca di Lunigiana - MS).

I 21 vincitori di Area Sanremo avranno la possibilità di sostenere un'audizione davanti alla Commissione Artistica della RAI, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.

È stato assegnato anche il Premio Speciale "Vittorio De Scalzi" a SALVAT (Palermo), che ha ricevuto la targa direttamente dal Presidente Onorario.

Sono inoltre stati annunciati i vincitori delle borse di studio dal valore di 2500 euro ciascuna, offerte grazie alla sponsorship con KNTNR, startup che si occupa di sostenere nuovi talenti in campo artistico.

Area Sanremo è una manifestazione organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall'Avv.

Filippo Biolè. La Direzione Artistica di Area Sanremo è a cura di Massimo Cotto. (ANSA).