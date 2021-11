Baglioni, il 10 dicembre esce 'Tutti Qui Collezione 2021'

Esce il 10 dicembre 'Tutti Qui collezione 2021', una raccolta di 45 successi entrati nella storia della musica italiana. A distanza di 16 anni dal primo 'Tutti Qui', con i più celebri brani del cantautore dal 1967 al 2005, arriva ora la collezione definitiva di tutte le hit nella versione aggiornata dell'album (Sony Music Legacy), disponibile in versione triplo cd e in due tripli vinili ('Tutti Qui collezione 2021, Vol. 1', in uscita il 10 dicembre, e 'Tutti Qui collezione 2021, Vol. 2', dal 14 gennaio), impreziosita da un racconto fotografico inedito. Il pre-order è al via dal 19 novembre.

Spazio, ovviamente, a brani come 'Questo piccolo grande amore', 'Strada facendo', 'Mille giorni di te e di me', 'Avrai', 'E tu come stai', 'Cuore di aliante', 'Sabato pomeriggio', ma la raccolta arriva fino a quelli estratti dal suo ultimo album di inediti 'In questa storia che è la mia': 'Uomo di varie età', 'Mal d'amore', 'Io non sono lì' e 'Dodici note'. (ANSA).