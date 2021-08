Mogol compie 85 anni, l'omaggio della Siae

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Oggi compie 85 anni il nostro Presidente Giulio Rapetti Mogol che con la sua creatività ha dato lustro alla cultura italiana in Italia e nel mondo, sempre in prima linea nella difesa del diritto d'autore. Lo ricorda la Siae della quale il grande paroliere è presidente : "L'uomo è anche meglio dell'artista - scrive il direttore generale Gaetano Blandini - È buono, gentile e generoso. Non eccelle solo nello scrivere canzoni. Scrive poesie, si occupa di medicina, ha mille idee. Un vulcano. Grazie caro Giulio. Ti vogliamo tanto bene".

