Max Gazzè, un disco suonato come ai vecchi tempi

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "La matematica dei rami è il frutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla Magical Mystery Band": Max Gazzè presenta così il suo nuovo progetto discografico, in uscita domani, 9 aprile, per Virgin Records/Universal Music.

Un disco, che esce dopo la partecipazione all'ultimo festival di Sanremo, nato e cresciuto in mesi di condivisione tra i musicisti della MMB (ovvero Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele "il Mafio" Tortora che hanno prodotto l'album con lo stesso Gazzè e lo hanno anche accompagnato sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti) nel Terminal2Studio a Roma, lo storico studio di registrazione di Gianluca Vaccaro, ripreso in mano dal progetto della Magical Mystery Band che gli ha ridato una vita artistica e sarà un prossimo polo di produzione e registrazione).

Il titolo prende spunto da un verso di una delle canzoni (Figlia, cantata con Silvestri), "ma è anche un bellissimo studio di Leonardo - spiega Gazzè - in cui analizza l'equilibrio tra i rami che permettono all'albero di crescere e resistere. Ma i rami siamo anche noi, ci siamo ramificati uno all'altro. C'è stata una bella alchimia, perché gli incastri dell'anima sono alchemici".

Un lavoro collettivo, partito a dicembre scorso, strumenti in mano, nato in un momento in cui il mondo era costretto alla distanza. Mesi intensi tra live set e live recording 'alla vecchia' - come dice lo stesso Max - con la voglia di stare insieme in un momento in cui si è costretti alla distanza. Un disco costruito tra suoni vintage e nuove tecnologie, tra pop, rock, una buona dose di elettronica, dove l'approccio cantautorale ed esistenziale di Max si è integrato ed amalgamato alla ricerca di suoni ed arrangiamenti tipici della collaudata band. (ANSA).