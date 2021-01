Hit parade, 4/a settimana in vetta per Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, con Famoso, è per la quarta settimana consecutiva in vetta ai dischi più venduti della settimana (dopo essersi piazzato al secondo delle classifiche annuali), secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al secondo posto entra nella settimana di uscita Medioego, il nuovo lavoro del rapper Inoki che arriva a sei anni dall'ultimo disco e conquista anche la vetta della top ten dei vinili. Scivolano di una posizione e sono terzi i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep Ahia!.

Quarto Ernia con Gemelli (in risalita di quattro posti), davanti al collettivo Bloody Vinyl e a seguire Ligabue con 7 (il disco che contiene sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati) (entrambi in discesa di due gradini).

Settima piazza per il re del 2020 Marracash con Persona, il disco più venduto dell'anno appena concluso. Seconda e ultima new entry della settimana è Nobody is Listening dell'ex One Direction Zayn, ottavo. Chiudono la top ten Pop Smoke con Shoot for the stars aim for the Moon e The Weeknd con After Hours.

Tra i singoli guadagna il primo posto La canzone nostra di Mace, Bòanco & Salmo.



Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 15 al 21 gennaio 2021:

1) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) MEDIOEGO, INOKI (ASIAN FAKE-SONY)

3) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

4) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) BV3, BLOODY VINYL (ARISTA RELEASE-SONY)

6) 7, LIGABUE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

7) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) NOBODY IS LISTENING, ZAYN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

9) SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON, POP SMOKE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) AFTER HOURS, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) LA CANZONE NOSTRA, MACE, BLANCO & SALMO (ISLAND/EPIC-UNI)

2) PEZZO DI CUORE, EMMA & ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

3) SCOOBY DOO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SME)

4) VENERE E MARTE, TAKAGI & KETRA, MARCO MENGONI & FRAH QUINTALE (SONY MUSIC ENTERTAINMENT-SME)

5) ALLENAMENTO #4, CAPO PLAZA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) MEDIOEGO, INOKI (ASIAN FAKE-SONY)

2) FACELIFT, ALICE IN CHAINS (COLUMBIA-SONY)

3) ALIENA, GIUNI RUSSO (WM ITALY-WARNER MUSIC)

4) SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON, POP SMOKE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) LEGEND, BOB MARLEY & THE WAILERS (USM-UNIVERSAL MUSCI).