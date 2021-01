Lana Del Rey, il 19 marzo esce il nuovo album

Lana Del Rey ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo singolo "Chemtrails Over The Country Club", brano scritto dalla stessa Lana insieme a Jack Antonoff e già disponibile negli store digitali.

La pubblicazione di "Chemtrails Over The Country Club" è accompagnata da un video diretto da BRTHR. L'artista ha colto l'occasione di questa uscita per annunciare anche la pubblicazione del suo nuovo progetto discografico, il suo settimo disco di studio che porterà lo stesso titolo, "Chemtrails Over The Country Club", in arrivo il 19 marzo.

"Chemtrails Over The Country Club" segue la pubblicazione dell'acclamato "Norman Fucking Rockwell" che aveva regalato all'artista americana una nomination ai Grammy. (ANSA).