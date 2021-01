Sei anni senza Pino Daniele. "Il dolore ci tiene stretti a te, papà"

"Il dolore ci tiene stretti a te, papà": lo scrivono Alex e Cristina, i figli più grandi di Pino Daniele, nel giorno del sesto anniversario della morte del padre (LO SPECIALE). Il loro post è pubblicato sul profilo della Fondazione Pino Daniele Trus Onlus: "Il 4/1/2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, l’acqua ne conserva memoria. Lacrime che materializzano emozioni, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne il dolore che ci tiene ancora per un istante stretti a te papà". Il video associato è quello di Pino Daniele che canta 'Dammi una seconda vita' nel 2004 "a Napoli nella tua piazza" (del Plebiscito), scrivono Alex e Cristina.

Anche gli altri tre figli di Pino, avuti dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, Sara, Sofia e Francesco, ricordano spesso il papà sui profili social personali o su quello dell'altra associazione dedicata all'artista, Pino Daniele Forever Onlus.

Il ricordo del cantautore è vivo non solo nella sua famiglia, ma in tutti i fan che oggi lo stanno omaggiando con pensieri e post legati alle sue canzoni con testi e melodie immortali.

IL VIDEO dell'inedito postumo di Pino Daniele "Resta quel che resta"

Il post dei figli Alex e Cristina nel giorno del sesto anniversario della morte

Il 4/1/2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, l’acqua ne conserva memoria. Lacrime che materializzano emozioni, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne il dolore che ci tiene ancora per un istante stretti a te papà. pic.twitter.com/v42iDrmYhv — PINO DANIELE (@Pino_Daniele) January 3, 2021

Una foto di Pino Daniele con le figlie Sara e Sofia

♾♥️ Posted @withregram • @saradanielee Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata... Pubblicato da Pino Daniele Forever Onlus su Sabato 18 luglio 2020

“Non ho paura della morte. Ho vissuto in questo lavoro momenti belli e voglio continuare a viverli. Non sapendo che cosa... Pubblicato da Che tempo che fa su Lunedì 4 gennaio 2021

Il tweet di Enrico Ruggeri

Piazza del Duomo in una serata di prima estate.

Un momento da conservare.#PinoDaniele pic.twitter.com/n4uALhXH3q — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) January 4, 2021