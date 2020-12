Vasco Rossi, arriva Una canzone d'amore buttata via

La prima canzone dell'anno, la prima nel programma di Bolle, la prima dell'album che verrà nel 2021, l'anno della rinascita. Vasco non delude mai. "Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone d'amore buttata via". E di sicuro non sarannpo i suoi fan a buttarla via.

Dalle 00:01 del 01.01.2021 esce il nuovo singolo "Una canzone d'amore buttata via" (prodotta con Celso Valli) e Vasco ha scelto di presentarla in esclusiva, e per la prima volta, in tv (dove non va da 15 anni) da Roberto Bolle in apertura del suo "Danza con me", in onda il 1 gennaio su Raiuno. E l'etoile "interpreterà" Vasco danzando su una coreografia da sogno. L'ultima apparizione sul piccolo schermo è del 2005, al Festival di Sanremo di Paolo Bonolis, per chiudere il cerchio iniziato 22 anni prima con "Vita spericolata" e aprirne contemporaneamente un altro, l'era di "Un senso".

Il nuovo cerchio parte da "Una canzone d'amore buttata via", che apre il 2021 ed è anche il primo inedito dell'album, attualmente in lavorazione, che arriverà nel 2021, dopo l'estate e a 6 anni +1 dall'ultimo lavoro di studio "Sono Innocente", 6 volte Platino nel 2014 e a 4+1 da "Vasco Non Stop" l'antologia 5 volte Platino, nel 2016.