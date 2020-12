Ringo Starr, esce il nuovo singolo "Here's to the nights"

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - E' uscito il singolo "Here Is To The Nights", la nuova canzone di pace, amore e amicizia di Ringo Starr. Il brano è stato composto da Diane Warren e Ringo è affiancato dai suoi amici tra cui: Paul McCartney, Joe Walsh, Corinne Bailey Rae, Eric Burton (Black Pumas), Sheryl Crow, FINNEAS, Dave Grohl, Ben Harper, Lenny Kravitz, Jenny Lewis, Steve Lukather, Chris Stapleton e Yola.

"Quando Diane mi ha presentato questa canzone, ne ho amato il sentimento - ha detto Ringo -. Questo è il tipo di canzone che tutti vogliono cantare, ed è stato fantastico il numero di musicisti meravigliosi che si sono uniti al progetto. Volevo che uscisse in tempo per Capodanno perché sembra una buona canzone per concludere un anno difficile. Quindi eccoci alle notti che non ricorderemo e agli amici che non dimenticheremo - e auguro a tutti pace e amore per il 2021".

La canzone è il primo singolo tratto dal suo prossimo EP, intitolato "Zoom In", che è stato registrato nello studio di casa di Ringo Starr tra aprile e ottobre 2020. Per questo EP, Starr ha collaborato con autori e produttori tra cui Jeff Zobar che ha scritto la title track "Zoom In, Zoom Out" durante la pandemia, con Robbie Krieger alla chitarra; Sam Hollander che ha scritto e prodotto "Teach Me To Tango" - inviando a Ringo una traccia quasi completata in cui ha aggiunto la voce e, ovviamente, la batteria; Ringo ha scritto "Waiting For The Tide to Turn" con Bruce Sugar e Tony Chen; e "Not Enough Love In the World", scritto da Steve Lukather e Joseph Williams, membri di lunga data di All Starr (full credits sotto).

Prendendo ogni precauzione, Ringo ha invitato pochi musicisti in diverse occasioni nel suo studio casalingo per registrare la musica. (ANSA).