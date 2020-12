Il Comunale di Bologna con Beethoven su Ansa.it

Appuntamento domenica 13 dicembre alle 17.30 su Ansa.it con il Teatro Comunale di Bologna in streaming per un omaggio a Ludwig van Beethoven. In programma Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 42’ e Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 27’, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, direttore Asher Fisch. L'appuntamento è proposto nell'ambito del progetto ANSA per la cultura.

Il Teatro Comunale di Bologna propone una programmazione in streaming che verrà trasmessa sul canale YouTube nel mese di dicembre. Gli appuntamenti, realizzati ad hoc, rientrano nel progetto intitolato “Aperti, nonostante tutto”, il palinsesto nazionale offerto dalle 12 Fondazioni liriche aderenti ad ANFOLS – Associazione Nazione Fondazioni Lirico Sinfoniche