Hit parade, Liga primo, Baglioni secondo

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - E' Ligabue ad aggiudicarsi la sfida delle uscite di Natale. Il suo nuovo lavoro 7 (con sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati) conquista al debutto la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Subito dietro, il nuovo album di Claudio Baglioni, arrivato dopo sette anni di lavorazione, dal titolo In questa storia che è la mia. Baglioni però batte il Liga tra i vinili, dove le posizioni si invertono.

Scivola al terzo posto (sia nella classifica degli album che in quella dei vinili), Sfera Ebbasta con Famoso, che primeggiava sette giorni fa. Perde tre posizioni anche Renato Zero che con Zerosettanta Vol. 1 (terzo capitolo della trilogia) è quarto (ottavo il primo capitolo e dodicesimo il secondo).

Quinti i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep Ahia!, appena sfornato e che ha lo stesso titolo del romanzo pubblicato dal frontman Riccardo Zanotti. Con l'avvicinarsi del Natale macina posizioni un classico di Michael Bublé: l'album Christmas (del 2011) che è sesto, in risalita di due posizioni rispetto a una settimana fa. In top ten, al settimo posto, anche QVC9-Quello che vi consiglio di Gemitaiz. Chiudono la classifica Tiziano Ferro con il disco di cover e il nuovo lavoro di Nayt, Mood.

Tra i singoli, in previsione delle feste, il grande classico del Natale All I want for Christmas is you di Mariah Carey.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 4 al 10 dicembre 2020:

1) 7, LIGABUE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

2) IN QUESTA STORIA CHE E' LA MIA, CLAUDIO BAGLIONI (COSA EDIZIONI MUSICALI-SONY)

3) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) ZEROSETTANTA VOL. 1, RENATO ZERO (TATTICA-INDIPENDENTE MENTE)

5) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) CHRISTMAS, MICHAEL BUBLÈ (WARNER BROS-WARNER MUSIC)

7) QVC9-QUELLO CHE VI CONSIGLIO, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

8) ZEROSETTANTA VOL. 3, RENATO ZERO (TATTICA-INDIPENDENTE MENTE)

9) ACCETTO MIRACOLI:L'ESPERIENZA DEGLI ALTRI, TIZIANO FERRO (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

10) MOOD, NAYT (SONY MUSIC ENTERTAINMENT-SONY)

Questi i singoli più scaricati:

1) ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU, MARIAH CAREY (COLUMBIA/LEGACY-SME)

2) BABY, SFERA EBBASTA & J. BALVIN (ISLAND-UNI)

3) BOTTIGLIE PRIVÈ, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNI)

4) SUPERCLASSICO, ERNIA (ISLAND-UNI)

5) TIK TOK, SFERA EBBASTA, MARRACASH & GUÈ PEQUENO (ISLAND-UNI)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) IN QUESTA STORIA CHE E' LA MIA, CLAUDIO BAGLIONI (COSA EDIZIONI MUSICALI-SONY)

2) 7, LIGABUE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

3) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) POWER UP, AC/DC (COLUMBIA-SONY)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC). (ANSA).