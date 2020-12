Bob Dylan vende l'intero catalogo a Universal Music

La Universal Music ha acquisito l'intero catalogo musicale di Bob Dylan. Oltre 600 canzoni che coprono circa 60 anni di carriera del cantautore premio Nobel per la Letteratura. Lo ha reso noto la stessa Universal. Si tratta della più grande acquisizione dei diritti di autore di un singolo artista. Si stima che il catalogo di Dylan, 79 anni, valga oltre 300 milioni di dollari. "Non è un segreto - ha detto Lucian Grainge della Universal Music Group - che l'arte di scrivere canzoni sia la chiave essenziale per tutta la grande musica né che Bob sia uno dei più grandi professionisti di quest'arte".