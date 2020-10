Whitney Houston fa storia, terza volta disco diamante

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - Anche dopo la morte Whitney Houston continua a fare storia, per la terza volta un suo album è disco di diamante. Questa volta si tratta di 'Whitney' (1987).

Lo status di diamante equivale a dice milioni di album venduti.

Lo stesso status era stato ottenuto da 'Whitney Houston' (1985) e 'Bodyguard' (1992). E' la prima volta che un'artista afro-americana raggiunte un tale primato.

La Houston, morta tragicamente nel 2012 a soli 48 anni, ha passato anche un altro traguardo, oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube per il singolo 'I Will Always Love You' (1992). (ANSA)