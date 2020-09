Hit parade, Emis Killa e Jake La Furia in vetta

(ANSA) - ROMA, 25 SET - La coppia rap inedita di Emis Killa e Jake La Furia conquista al debutto la classifica dei dischi più venduti della settimana (anche tra i vinili) secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con 17, il progetto discografico a quattro mani per celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi. Anche la seconda posizione registra una new entry ed è Annalisa con Nuda, l'album in cui la cantautrice savonese ha voluto raccontarsi senza nascondere nulla.

Alle loro spalle, troviamo ancora i protagonisti delle scorse settimane: al terzo posto il gruppo trap dei FSK Satellite, primo una settimana fa, con il nuovo e secondo lavoro Padre Figlio e Spirito. A seguire Guè Pequeno, che con Mr. Fini si mantiene da settimane nella zona alta della hit parade (anche se perde due posizioni), e Ernia con Gemelli. Scivola dal terzo al sesto posto Gigi D'Alessio con Buongiorno, il disco che rivisita in chiave rap e trap le hit della carriera del cantautore in duetto con i giovani artisti della scena urban napoletana. In discesa di due gradini anche Irama, ora settimo con Crepe.

Stabile ottavo Marracash con Persona. Chiudono la top ten Tha Supreme con 23 6451 e Geolier con Emanuele.

Tra i singoli, si conferma ancora una volta in prima posizione A un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 18 al 24 settembre 2020:

1) 17, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA (EPIC-SONY)

2) NUDA, ANNALISA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

3) PADRE FIGLIO E SPIRITO, FSK SATELLITE (THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) MR FINI, GUE' PEQUENO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) BUONGIORNO, GIGI D'ALESSIO (GGD EDIZIONI SRL-SONY)

7) CREPE, IRAMA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

8) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) 23 6451, THA SUPREME (ARISTA-SONY)

10) EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO), GEOLIER (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) A UN PASSO DALLA LUNA, ROCCO HUNT & ANA MENA (RCA RECORDS LABEL-SME)

2) SUPERCLASSICO, ERNIA (ISLAND-UNI)

3) HYPNOTIZED, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (COLUMBIA-SME)

4) 22 SETTEMBRE, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE)

5) KARAOKE, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

E questa la classifica dei vinili:

1) 17, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA (EPIC-SONY)

2) LIVE AT THE ROUNDHOUSE, NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS (LEGACY RECORDINGS-SONY)

3) LOREDANA BERTE, LOREDANA BERTÈ (NAR INTERNATIONAL-INDIPENDENTI)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) TEA FOR THE TILLERMAN 2, CAT STEVENS (IMS-ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).