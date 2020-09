Loredana Bertè chiama Rai Radio2 nel giorno del compleanno

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Chiamata a sorpresa di Loredana Berte' a Rai Radio2 nel giorno dei suoi 70 anni. Durante la trasmissione Grazie dei Fiori con Pino Strabioli la Berte' ha telefonato a sorpresa per salutare Mario Lavezzi, "mio amico e grandissimo amore", ha detto in diretta. La rocker, alla quale il numero 70 non piace molto, "non me lo sento addosso", ha detto, ammettendo di non aver mai festeggiato il compleanno da quando è scomparsa la sorella Mimì, nata anche lei il suo stesso giorno. "Ho ancora dei rimorsi per non averle detto abbastanza ti voglio bene", la nostalgica dichiarazione della Berte'.

