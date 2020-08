Seat Music Awards a sostegno lavoratori spettacolo

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - La nuova edizione di Seat Music Awards- Viaggio nella musica, lo show della musica in diretta in prima serata su Rai1, il 2 e 5 settembre dall'Arena di Verona, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e il 6 settembre con un terzo appuntamento condotto da Nek, non premierà gli artisti ma andrà a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Dall'1 al 21 settembre sarà infatti attivo il numero solidale 45588 che, insieme all'incasso della vendita dei biglietti Il pubblico sarà distanziato) al netto dei costi, andranno a confluire nel fondo Covid 19 - Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da Fimi- Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore. Ecco gli artisti del 2 settembre: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Elisa Emma.

Tiziano ferro sarà in collegamento da Los Angeles, poi Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotto, Zucchero. Parteciperanno anche Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Ficarra e Picone.

Il 5 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Niiotti, Tommaso Paradis, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga ed Enrico Brignano. Il 6 settembre alle 16 su Rai1 Nek presenterà la terza serata con Il volo, Gigi D'Alessio e Clementino, Bugo ed ermal Meta, Mario Biondi,The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia Aiello, Giusy Ferreri, Mr Rain e tanti altri ospiti.

Sono disponibili in prevendita i biglietti per assistere all'evento su www.ticketone.it e nei punti di vendita e nelle prevendite abituali. (ANSA).