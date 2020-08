Biffy Clyro, celebriamo la gioia del cambiamento

I Biffy Clyro sono pronti a tornare. La band scozzese, dopo i fortunati album "Ellipsis" (2016) ed "Opposites" (2013), entrambi n.1 al debutto in Gran Bretagna, publicheranno il 14 agosto "A Celebration of Endings", il nuovo lavoro in studio, anticipato dal singolo "Instant History".

"Questo è un album molto lungimirante da una prospettiva sia personale che sociale", spiega il frontman Simon Neil che si sofferma sul senso del titolo, apparentemente contraddittorio: la celebrazione delle fini. "Il titolo fa riferimento al vedere la gioia nel cambiamento, piuttosto che la tristezza. Cambiare significa progredire ed evolvere. Puoi conservare tutto ciò che hai amato ma dimentica tutte le cose brutte. Si tratta di riprendere il controllo".

L'album conferma la vocazione al rock esplosivo dei tre ragazzi, che spingono all'estremo il loro suono ("il nostro sound diventa sempre migliore", dicono senza falsa modestia). I Biffy Clyro, che hanno dovuto rimandare il loro tour per l'emergenza coronavirus ("ma torneremo e non vediamo l'ora di farlo") saranno i protagonisti di uno speciale evento live online esclusivo per i fan italiani l'8 settembre che avranno acquistato l'album su Mondadoristore.it. (ANSA).