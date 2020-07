Hit parade, Achille Lauro subito in vetta

E' 1990, il nuovo album di Achille Lauro che rende omaggio agli anni Novanta e all'anno della sua nascita, a conquistare subito la vetta dei dischi più venduti della settimana secondo Fimi-Gfk. Primo progetto dell'artista come Chief Creative di Elektra Records/Warner Music Italy, l'album debutta al primo posto anche tra i vinili.

Alle sue spalle resta stabile in seconda posizione Guè Pequeno, con Mr. Fini, suo ottavo album, mentre scivola sul terzo gradino del podio Lazza con il mixtape J, raccolta di inediti con molte collaborazioni. E' quarto questa settimana il rapper Ernia con Gemelli, sua terza fatica discografica, davanti a Tedua con Vita Vera Mixtape, progetto che vede tra le collaborazioni nomi di primo piano della scena rap e trap italiana. Perde una posizione ed è sesta Kiss Kiss Play Summer 2020, la playlist scelta dalla radio napoletana. Poi Geolier con Emanuele (Marchio Registrato), settimo.

In ottava posizione l'altra new entry della settimana, Taylor Swift con Folklore, il suo ottavo album e il primo registrato durante la quarantena da coronavirus, che è già record di vendite negli Usa. Chiudono la classifica Marracash con Persona e Ghali con Dna.

Tra i singoli, risale in prima posizione a Un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 24 al 30 luglio 2020:

1) 1990, ACHILLE LAURO (LAURO DE MARINIS - WARNER MUSIC)

2) MR FINI, GUE' PEQUENO (ISLAND - UNIVERSAL MUSIC)

3) J, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (KURAMA S.R.L.-SONY)

6) KISS KISS PLAY SUMMER 2020, ARTISTI VARI (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)

7) EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO), GEOLIER (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) FOLKLORE, TAYLOR SWIFT (ISLAN-UNIVERSAL MUSIC)

9) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WARNER MUSIC).

Questi i singoli più scaricati:

1) A UN PASSO DALLA LUNA, ROCCO HUNT & ANA MENA (RCA RECORDS LABEL-SME)

2) KARAOKE, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

3) MEDITERRANEA, IRAMA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

4) NON MI BASTA PIÙ, BABY K & CHIARA FERRAGNI (SONY MUSIC-ENTERTAINMENT SME)

5) M' MANC, SHABLO, GEOLIER & SFERA EBBASTA (ISLAND-UNI)

E questa la classifica dei vinili:

1) 1990, ACHILLE LAURO (LAURO DE MARINIS - WARNER MUSIC)

2) MORRICONE 60, ENNIO MORRICONE (UNIVERSAL CLASSIC-UNIVERSAL MUSIC)

3) FETCH THE BOLT CUTTERS, FIONA APPLE (EPIC-SONY)

4) THE ROUGH AND ROWDY WAYS, BOB DYLAN (COLUMBIA-SONY)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)