Boomdabash e Alessandra Amoroso di nuovo insieme

Torna il sodalizio tra i Boomdabash e Alessandra Amoroso. Dopo il successo della scorsa estate Mambo salentino (triplo disco di platino), la band e la cantante tornano insieme per "Karaoke". Il brano, su etichetta Soulmatical- Polydor (Universal Music Italy), sarà disponibile dal 12 giugno.

Il brano, dal sapore estivo, è in perfetto stile reggae-pop, che ben rispecchia l'inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

"Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale - dichiarano i Boomdabash - ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. E' stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest'estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere. Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate".

"Questo brano - dichiara Alessandra Amoroso - nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera basata su valori, radici e dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano fatto di felicità che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me!". (ANSA).