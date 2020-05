Populous e M¾SS KETA insieme in "House Of Keta"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - E' disponibile sulle piattaforme digitali "House Of Keta", terzo singolo di Populous con M¾SS KETA e Kenjii, estratto da "W", nuovo album del producer in uscita il 22 maggio in Italia per La Tempesta e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo.

Per questo brano, Populous e M¾SS KETA tornano a collaborare e si fanno guidare dalla madre e pioniera della scena voguing italiana Kenjii, direttamente dalla Gorgeous House of Gucci.

L'idea è nata il giorno dopo il Milano Pride 2019. Come in un'immaginaria riunione della massoneria queer, Populous chiama a raccolta il creative director Protopapa, il producer RIVA e il collettivo Motel Forlanini (la clique di M¾SS KETA).

La ciliegina sulla torta è stata la collaborazione con il performer, ballerino e coreografo Gorgeous Kenjii Gucci, che appare anche come seconda voce del pezzo. (ANSA).